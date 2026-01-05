Una settimana complicata, poi il gol decisivo: Moise Kean ci crede

Tutta la carica di Moise Kean

Redazione VN 5 gennaio - 07:38

Nove minuti sono bastati a Moise Kean per cambiare il senso di Fiorentina-Cremonese e, forse, della sua stagione. Entrato all’85’, tra qualche mugugno per l’uscita di Gudmundsson, l’attaccante ha subito provato a incidere e al 92’ ha trovato il gol decisivo con un tap-in, festeggiato con il suo ormai celebre balletto. Una rete dal peso enorme, non solo per i tre punti, ma anche per l’impatto emotivo su squadra e ambiente dopo settimane difficili.

Il gol arriva infatti al termine di una settimana complicata, segnata dalla brutta prestazione di Parma, dalle critiche dei tifosi e dall’assenza temporanea dal ritiro per motivi personali. Un periodo che aveva alimentato polemiche e dubbi attorno a Kean, nonostante il suo buon rendimento stagionale. A fare chiarezza è stato Vanoli nel post-partita, spiegando che non c’è mai stato un “caso Kean”, ma solo un accordo già preso e non rinviabile con la società.

Nel dopo gara, lo stesso Kean ha ribadito l’importanza del gol e del momento: una rete che rafforza la convinzione di potersi salvare e di poter invertire la rotta. L’attaccante ha parlato di unità, lavoro e positività, elogiando anche Vanoli per la carica trasmessa al gruppo. Il messaggio è chiaro: per uscire da una stagione nata storta, la Fiorentina dovrà restare compatta, con la squadra e la città chiamate a spingersi insieme nella stessa direzione. Lo scrive il Corriere dello Sport.