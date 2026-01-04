FOTO – Solomon esulta: “Primi minuti in maglia viola. Andiamo avanti!”

Serata speciale per Manor Solomon, che dopo la vittoria contro la Cremonese ha celebrato sui social i suoi primi minuti con la maglia della Fiorentina. L’esterno offensivo viola ha condiviso una storia su Instagram con un messaggio semplice ma significativo: “Andiamo avanti”, accompagnato da una foto che racconta tutta la sua soddisfazione per l’esordio.
Nel post pubblicato poco dopo, Solomon ha poi aggiunto: “Primi minuti in maglia viola, 3 punti importanti”, sottolineando il valore del risultato e l’importanza di partire con il piede giusto nella sua nuova avventura.
Un messaggio di entusiasmo e concentrazione, che conferma la voglia dell’esterno israeliano di inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra e dare il proprio contributo nel prosieguo della stagione.
