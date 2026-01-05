Il Corriere Fiorentino si sofferma sul mercato della Fiorentina, in particolare sul centrocampo. Fabio Paratici sta intensificando i contatti per diversi nomi:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Centrocampo viola, CorFio: “I nomi sondati da Paratici per gennaio”
Corriere Fiorentino
Centrocampo viola, CorFio: “I nomi sondati da Paratici per gennaio”
La Fiorentina ha bisogno di centrocampisti
Oltre a valutare Casadei, che nel Torino non sta trovando spazio, lo sguardo resta posato su chi ha bisogno di giocare pure in quel di Bergamo, come Samardzic e Brescianini, come nel caso di Baldanzi che in questo mercato potrebbe muoversi da Roma. Tutte ipotesi ancora da concretizzare, come quella che vorrebbe la Lazio sulle tracce di Fazzini, ma ulteriori conferme alla frenesia che contraddistinguerà il mercato invernale dei viola. Una rivoluzione firmata Paratici che tutti a Firenze stanno aspettando come uno dei personaggi più iconici della filmografia tarantiniana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA