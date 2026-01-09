Il presidente e proprietario della Lazio è intervenuto a margine della cerimonia dei 126 anni del club bianconceleste. Dopo le polemiche di mercoledì scorso, il patron è tornato sul tema arbitrale. Le sue parole raccolte da gazzetta.it:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Lotito non si dà pace: “Noi i più danneggiati dagli arbitri. Ci mancano 9 punti”
altre news
Lotito non si dà pace: “Noi i più danneggiati dagli arbitri. Ci mancano 9 punti”
"Questa situazione va risolta"
Il problema è la tenuta complessiva del sistema. Abbiamo scritto una lettera alla Lega per cercare di risolvere la questione, per aprire un tavolo tecnico, visto che è un problema che riguarda tutti. Ma non abbiamo avuto risposta. Vuol dire che agiremo in altre sedi. Alla Lazio mancano 8-9 punti a causa di certe decisioni arbitrali. Non siamo gli unici ad essere stati danneggiati, ma probabilmente siamo stati quelli maggiormente danneggiati. È una situazione che va risolta, non dimentichiamo che siamo pure una società quotata in Borsa e i danni economici derivanti da certe questioni pesano tantissimo
© RIPRODUZIONE RISERVATA