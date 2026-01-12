Pablo Marì esordisce subito con l’Al-Hilal. Ecco come è andata contro Ronaldo

E' iniziata con una vittoria l'esperienza all'Al-Hilal di Pablo Marì . Il difensore ex Fiorentina, arrivato in Arabia Saudita da poco più di 24 ore, è subentrato al 76° nel big match contro l'Al-Nassr sul punteggio di 1-1, contribuendo alla vittoria della squadra di Simone Inzaghi.

Dopo il vantaggio ospite di Cristiano Ronaldo e il pareggio di Al Dawsari, l'Al-Nassr è rimasto in dieci al 60° e nel finale è crollato sotto i colpi di Kanno e Ruben Neves. Con questo risultato, l'Al-Hilal allunga a +7 in vetta al campionato saudita, con Pablo Marì che festeggia l'esordio in grande stile.