Il West Ham non sembra essere la squadra giusta per Igor. Proprio contro gli Hammers commiso un errore fatale nalla finale di Conference League nel 2023. Quest'anno ha lasciato il Brighton proprio per accasarsi a Londra, ma la stagione non è andata come previsto. Igor sta trovando pochissimo spazio, costretto a rimanere sistematicamente in panchina. Per questo il ragazzo potrebbe lasciare il West Ham, come riporta il giornalista brasiliano Leonardo Barbieri. Il Palmeiras sarebbe la squadra più interessata al difensore, con il Brighton (ancora proprietario del cartellino), che chiede 7 milioni per liberarlo.
Igor potrebbe già lasciare il West Ham. Una big brasiliana si muove
Igor al West Ham non riesce a trovare spazio. Per lui si apre l'ipotesi del ritorno in patria
