Ex viola – Muriel, niente Serie A: ritorno alle origini per il colombiano

Niente Serie A per Muriel, che rientra in patria e firma con il Junior.

Redazione VN 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 14:23)

Luis Muriel non tornerà in Serie A. L’attaccante colombiano, classe 1991, dopo una parentesi breve ma significativa in MLS con l’Orlando City, è pronto a fare ritorno in patria. Come riportato da Tmw, il centravanti ha raggiunto un’intesa con il Junior de Barranquilla, il club che lo aveva lanciato nel calcio professionistico prima della lunga avventura internazionale.

Muriel è atteso nelle prossime ore in Colombia per sostenere le visite mediche e mettere nero su bianco il nuovo accordo. Alla base della scelta, un progetto tecnico ritenuto solido e ambizioso: il Junior punta su di lui come riferimento offensivo e uomo simbolo per la stagione 2026 e per quella successiva. Per i Tiburones, l’ingaggio dell’ex Atalanta rappresenta un’operazione di grande richiamo, capace di riaccendere l’entusiasmo dell’ambiente e della tifoseria.

Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta, trovando a Bergamo, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, il momento più alto del suo percorso sportivo. Con la Dea si è affermato come uno degli attaccanti più imprevedibili ed efficaci del panorama europeo.

Proprio a Bergamo Muriel è tornato recentemente, il 30 novembre, in occasione della sfida tra Atalanta e Fiorentina. Al Gewiss Stadium ha riabbracciato i suoi ex tifosi, lasciandosi andare a parole cariche di emozione ai microfoni di Sky Sport: un legame profondo, mai interrotto, e il desiderio (confessato apertamente) di rivedersi un giorno in Serie A. Un’idea suggestiva, accarezzata anche durante l’incontro con il presidente Antonio Percassi, ma destinata per ora a restare tale.

Il ritorno di Luisito ci sarà, dunque, ma non passerà dall’Italia: sarà la Colombia ad accoglierlo di nuovo, lì dove tutto è cominciato.