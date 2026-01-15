Biraghi può lasciare il Torino. Due club sull’ex capitano viola

Cristiano Biraghi un anno fa lasciava la Fiorentina, dopo anni da protagonista. L'ex terzino viola era finito al Torino, dove si era ritagliato un posto da titolare nel 4-2-3-1 di Paolo Vanoli. Poi i granata hanno cambiato guida tecnica, e Biraghi non è riuscito a giocare con continuità. Secondo Tuttomercatoweb.com, Biraghi sarebbe ai margini del progetto di Baroni. Il Verona ed il Monza sono due ipotesi percorribili, con i primi in vantaggio, visto che il ragazzo non vorrebbe scendere in Serie B.
