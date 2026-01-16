Ex viola, Pisacane recupera Mina per la Juventus. Il difensore punta Firenze

L'ex viola Jerry Mina è tornato nella lista dei convocati del Cagliari dopo lo stop per smaltire un sovraccarico funzionale accusato al ginocchio nella rifinitura. Il difensore è a disposizione di Pisacane per la sfida di domani contro la Juventus. E a sua volta sarà presente anche per la trasferta di Firenze, il 25 gennaio.
Pisacane ritrova l'ex viola Jerry Mina per la sfida contro la Juventus
Il tecnico Pisacane ha parlato così di Mina in conferenza stampa: "Mina sta cercando di tornare nella sua forma migliore, contro la Juventus può giocare dal primo minuto". Ancora out Folorunsho ancora alle prese con il recupero dalla distrazione al legamento collaterale mediale.
