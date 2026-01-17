Biraghi: “Commisso un padre, pensava alla nostra salute e alla famiglia”

"È una giornata molto triste per me e per tutta la Fiorentina. Penso per il tutto mondo del calcio, era un persona veramente stupenda. Nonostante il ruolo e la carriere da imprenditore nel parlare si metteva sempre al nostro a livello. Ci diceva di chiamarlo Rocco, ma per rispetto lo chiamavamo presidente e lui quasi si infastidiva. Perdiamo una persona di grandi valori, prima di chiedermi come stavamo ci chiedeva della famiglia e dei figli. Il suo primo pensiero era sempre per la nostra salute e la famiglia, il calcio veniva dopo. Faccio le condoglianze alla famiglia splendida che ho conosciuto e a tutto il popolo viola. Da quando sono andato via ci eravamo sentiti più di una volta, mi chiedeva della nuova città e dell'ambientamento. È un giorno triste, faremo una preghiera per lui.