Cairo: “Commisso, avevamo chiarito tutto. Gli ultimi contatti per Vanoli”

"Per riconciliarsi bastò un abbraccio con Barone e sentirsi al telefono con Rocco Commisso per risolvere le cause legali pendenti"
Il primo incontro fu quando venne a trovarmi in ufficio con Joe Barone. Era fine agosto del 2019, a Milano. Fu un incontro bellissimo con un approccio di simpatia e affetto. Poi ci furono delle incomprensioni durate più di due anni, fino ad una riunione della Figc a Roma, grazie a Gravina. Per riconciliarsi bastò un abbraccio con Barone e da lì risolvere le cause legali pendenti. Due anni fa poi ci sentimmo al telefono con Rocco e tutto fu definitivamente sistemato. Tant'è che quando ci siamo sentiti a novembre per liberare Paolo Vanoli è stato tutto molto veloce e soddisfacente per entrambi. Futuro? Non lo so, ma spero che la famiglia rimanga nella Fiorentina, Rocco ci teneva moltissimo a fare bene con la Fiorentina e ha investito in sei anni più di 500 milioni.
