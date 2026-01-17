Mancini Jr: “Commisso uomo vero, con lui ai Cosmos e poi nella Fiorentina”

"È stato il mio presidente ai Cosmos insieme alla buon’anima di Barone. Comprata la Fiorentina mi chiamò per sapere se volevo iniziare"

Andrea Mancini, attuale direttore sportivo della Sampdoria e figlio di Roberto Mancini è intervenuto a Lady Radio, per ricordare Rocco Commisso. Così l'ex collaboratore tecnico nella Fiorentina che aveva conosciuto il presidente viola già nei New York Cosmos: