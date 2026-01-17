Andrea Mancini, attuale direttore sportivo della Sampdoria e figlio di Roberto Mancini è intervenuto a Lady Radio, per ricordare Rocco Commisso. Così l'ex collaboratore tecnico nella Fiorentina che aveva conosciuto il presidente viola già nei New York Cosmos:
Mancini Jr: "Commisso uomo vero, con lui ai Cosmos e poi nella Fiorentina"
"È stato il mio presidente ai Cosmos insieme alla buon’anima di Barone. Comprata la Fiorentina mi chiamò per sapere se volevo iniziare"
Mi ha colpito profondamente la sua scomparsa. Il mondo del calcio perde un uomo vero. È stato il mio presidente ai Cosmos insieme alla buon’anima di Barone. Una volta comprata la Fiorentina mi chiamò per sapere se volevo iniziare questa carriera in dirigenza. È stato il primo a darmi l’opportunità di lavorare nel campo in cui sono attualmente. È colui che mi ha lanciato. Un presidente d’altri tempi. Paratici farà bene, è un grande amico.
