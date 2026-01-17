Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della scomparsa di Rocco Commisso:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci su Commisso: “Stava male, sennò avrebbe difeso la sua Fiorentina”
news viola
Bocci su Commisso: “Stava male, sennò avrebbe difeso la sua Fiorentina”
Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della scomparsa di Rocco Commisso
Il calcio ha dimostrato di non fermarsi davanti a niente, ma credo che la partita di Bologna verrà rimandata. Adesso cosa succederà? Difficile pensare che adesso la Fiorentina rimanga della famiglia Commisso senza Rocco. Stava male, sennò sarebbe stato qui a difendere la squadra e ad aiutarla. È una stagione maledetta sotto mille aspetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA