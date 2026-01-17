Marotta: “Commisso era uno degli ultimi mecenati rimasti ai giorni nostri”

"La Fiorentina ha superato e supererà anche questo momento di difficoltà. Si sentirà il colpo della mancanza di Rocco Commisso, uno degli ultimi esponenti del mecenatismo sportivo, innamorato della sua Italia e capace di lasciare il segno a Firenze con squadre sempre competitive e infrastrutture di grande livello. Lo sport si basa soprattutto su strutture e infrastrutture, Rocco in questo era fenomenale".