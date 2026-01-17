Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto brevemente su Radio Bruno per il suo ricordo di Rocco Commisso:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Marotta: “Commisso era uno degli ultimi mecenati rimasti ai giorni nostri”
news viola
Marotta: “Commisso era uno degli ultimi mecenati rimasti ai giorni nostri”
Da presidente a presidente
"La Fiorentina ha superato e supererà anche questo momento di difficoltà. Si sentirà il colpo della mancanza di Rocco Commisso, uno degli ultimi esponenti del mecenatismo sportivo, innamorato della sua Italia e capace di lasciare il segno a Firenze con squadre sempre competitive e infrastrutture di grande livello. Lo sport si basa soprattutto su strutture e infrastrutture, Rocco in questo era fenomenale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA