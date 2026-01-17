Setti ricorda: “Trattare calciatori con Rocco e Joe era veramente impegnativo”

Viola News
Maurizio Setti, ex presidente del Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per ricordare Rocco Commisso
Maurizio Setti, ex presidente del Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per ricordare Rocco Commisso. Ecco le sue parole

Una notizia davvero incredibile, lui per Firenze ha fatto cose importantissime. Il Viola Park è una perla mondiale, addirittura più grande del necessario. Le trattative con lui e Barone erano veramente dure, impegnativo trattare con loro. Ho venduto Amrabat e Barak a loro. Mi ricordo un Rocco che era innamorato dei loro dipendenti, e di alcuni meccanismi che non l'hanno ripagato. Forse doveva essere un po' più cinico e guardare meno al lato umano

