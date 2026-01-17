Guetta amaro: “Che ultimi 4 mesi avete fatto vivere al presidente, calciatori”

David Guetta, direttore del Pentasport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno sulla scomparsa di Rocco Commisso e alcuni ricordi del suo passato viola.
Le parole di David Guetta, direttore del Pentasport, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno sulla scomparsa di Rocco Commisso
Sapevo delle condizioni di Rocco Commisso, abbiamo provato a filtrare in radio nei mesi scorsi quello che era possibile dire, per privacy ovviamente. Era un uomo empatico, quando arrivò c’era la corsa all’arruffianamento. Mi ricordo di lui che mangiò qui da noi pane e mortadella, la ribollita. Un uomo semplice, a cui piacevano le risposte come facevo io. Fu lui a togliermi i diritti della cronaca dallo stadio dopo tantissimi anni, non è stato semplice. I rapporti però sono sempre stati leali. Ricordo il suo percorso nel mondo del calcio giocato, lui era un difensore. Di quando partì da Napoli nel 1961, sognando un piatto di spaghetti alle vongole. Commisso era superiore alla media, anche nel modo di raccontare le cose. Mi appello ai calciatori, per come si sono comportati negli ultimi quattro mesi in campo, di fronte a un presidente malato che li ha sempre difesi. Giocatori che fanno le bizze per qualche soldo in più, non vi vergognate per ciò che avete fatto in questi mesi?
