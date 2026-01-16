Nosotti: “Italiano, con Freuler un altro Bologna. Vanoli bravo dopo Sassuolo”

"Dopo Sassuolo Vanoli non ha mollato e anzi ha detto basta così. Da lì qualcosa si è mosso. La squadra di Italiano sta tornando"

Redazione VN 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 20:36)

Marco Nosotti, giornalista dii Sky Sport è intervenuto su Bologna-Fiorentina nel corso di 30° minuto, in onda su Italia 7:

Harrison? "Mi convince perché ha un motore importante e poi è un discepolo di Bielsa. È libero dalla pesantezza dell'inizio di campionato vissuto a Firenze. Il lavoro sull'esterno con nuova qualità e nuova corsa è vitale. Vedremo quanto ci metterà a capire il calcio italiano".

Brescianini? "Mi piace, è un acquisto maturo. Ha studiato alla scuola di Gasp e ha qualità offensive. Insieme a dedizione e voglia di mettersi in mostra che non guasta.

Solomon? Anche lui mi è sempre piaciuto, con la Nazionale contro l'Italia ha fatto vedere come si salta l'uomo e si lavora sulla fascia. È un bel giocatore, ha tecnica ed esperienza internazionale, spalle larghe".

Vanoli? "Mi dispiace per Pioli e che non abbia funzionato, avevo fiducia. pensavo tornasse in un luogo che ha amato e dove era stato bene. A Sassuolo avevo visto smarrimento, mi è piaciuto Vanoli perché non ha mollato e anzi ha detto basta così. Credo da lì qualcosa si sia mosso, ci sono i risultati e una continuità di prestazioni a dimostrarlo".

Bologna? "La partita è molto significativa, soprattutto in Emilia. Adesso rispetto all'andata, al di là della rimonta viola ottenuta più di pancia, è una partita più equilibrata. Il Bologna di Italiano l'ho visto col Como che è sempre un bell'esame e poi ieri col Verona. Ha fatto 4 punti su 6. La squadra sta tornando nell'idea di calcio dell'allenatore, cominciano a stare meglio di gamba e ha recuperato giocatori, compreso Cambiaghi. La rosa non è ancora al meglio, ma sta migliorando. Ha giocato giovedì, sicuramente sarà più stanca anche se non deve essere un alibi. Freuler è il cervello, c'è un Bologna con lui e uno senza".