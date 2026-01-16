Da Bologna: “Le ultime di formazione. Fabbian? La posizione delle due squadre”

Claudio Beneforti, giornalista del Corriere dello Sport-Bologna, è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno in vista della sfida di domenica tra rossoblù e Fiorentina:
Il Bologna è cresciuto rispetto al mese e mezzo in cui ha perso punti e speranze di vivere in alta classifica. E' stato ritrovato il temperamento e una certa intensità. Poi ovviamente le partite vanno lette al loro interno e ieri ci sono tante cose buone. Ma anche due gol regalati all'avversario che vanno analizzati. Sono stati commessi anche errori individuali che vengono commessi spesso. Il Bologna però se la può giocare, è in miglioramento come la Fiorentina.
In questo caso è una sentenza storica perché non era mai successo che venisse cancellata la decisione del Var. Questo creerà un precedente al quale si appelleranno le squadre. Per il giudice sportivo ci sarebbe stata violenza, per la corte d'appello no.
Da Italiano mi aspetto di tutto: che cambi i giocatori o che rimanga con gli stessi. Tornerà Cambiaghi, non è escluso che giocherà Ferguson in mezzo al campo. Generalmente ha fatto rotazioni importanti e numerose. Giovedì ha una partita da vincere assolutamente. Se quelli che hanno giocato a Verona stanno bene fisicamente, dopo una partita dispendiosa, non cambierà. Anche Skorupski è pronto a giocare. Fabbian? Il Bologna vorrebbe trattenerlo, ma davanti a una cifra importante, 15 milioni, potrebbe decidere di darlo. la Fiorentina vorrebbe dare una contropartita tra Fazzini e Sohm. Il primo piace di più, ma si infortuna facilmente; Sartori ha un giudizio positivo per Sohm. Una delle due squadre però dovrà rivisitare la propria idea. L'affare si fa solo a titolo definitivo. I rapporti sono buonissimi tra Paratici e Sartori.
