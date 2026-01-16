L'ex viola Francesco Flachi, ai microfoni di Radio Bruno nel corso del Pentasport, si è espresso sulla prossima partita di campionato e sul mercato della Fiorentina:
Flachi: "Per Italiano sarà una partita diversa. Fortini? Ecco cosa penso"
Non è una partita facile, per Italiano sarà diversa. Il Bologna certa l'uno contro uno, ha ritmi importanti. La Fiorentina con queste squadre fa più fatica, ci auguriamo l'abbiamo preparata bene. Sarà una gara intensa. Nelle ultime uscite gli è mancata di chiuderla e negli ultimi minuti deve stare attenta, si deve compattare. La Fiorentina ha bisogno di uscire, l'arrivo dei giocatori può fare solo che bene. Il direttore ha un po' stravolto con la sua identità, è quello che ci voleva. Solomon e Harrison ti possono dare tanto a livello di mentalità, sappiamo com'è il calcio inglese. Brescianini si è inserito bene, lo vorrei titolare. E' un mese in cui bisogna rimanere concentrati. La Fiorentina, a differenza delle altre squadre, ha una società con disponibilità di soldi.
Fortini—
Penso che il padre saprà cosa consigliarli, ma bisogna vedere le altre situazioni e realtà. In prospettiva futura ci darà tanto, ma in questo momento non so se avrà lo spazio per giocare. Non ti manca ora perché è giovane, ma ha prestanza fisica e corsa, può solo migliorare. La Fiorentina ha ritardato perché aspettava la crescita del ragazzo. Ora deve essere bravo lui a sapere quello che vuole, l'ambizione fa parte del gioco. Speriamo bene.
