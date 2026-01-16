Ubaldo Scanagatta è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole su Moise Kean:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Scanagatta: “Kean, speriamo nulla di grave. Cosa mi da fastidio di Piccoli”
news viola
Scanagatta: “Kean, speriamo nulla di grave. Cosa mi da fastidio di Piccoli”
Ubaldo Scanagatta si è espresso sull'attacco della Fiorentina e sui nuovi innesti
I problemi alle caviglie sono sempre delicati, anche Batistuta ne ha sofferto a lungo. Speriamo che non sia una cosa della stessa gravità. Sarei preoccupato se sapessi quanto preoccupato è lui. E' il giocatore che si accorge della gravità del proprio handicap. Se non si sente sicuro rende meno, ha paura di pregiudicare la sua carriera, la caviglia è importantissima per un giocatore. Piccoli? Da fastidio il prezzo, faceva ritenere che avevamo trovato un sostituto all'altezza sul quale poter contare. Quando ho visto le partite dell'anno scorso ho pensato fosse un buon giocatore, ma quest'anno ci sono rimasto male. E' quasi sempre per terra, ha un equilibrio instabile. Se avesse accompagnato le cadute a qualche gol ci si poteva consolare.
Gli innesti—
Solomon mi è piaciuto, ha fatto cose interessanti e mostrato qualità. Per il momento non è un acquisto sbagliato. Ha un certo tipo di talento, lui il dribbling l'ha fatto a differenza di quelli che abbiamo. Brescianini aveva tirato una botta notevole, sarebbe stata una storia bellissima peccato. Harrison non lo conosco, stiamo a vedere. A quell'età di solito i giocatori si esprimono al meglio. Mi preoccupa il fatto che abbia giocato poco. Tutti e tre sono delle scommesse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA