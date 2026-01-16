FOTO e VIDEO VN – Harrison è a Firenze: “Sono molto felice, forza viola!”

Jack Harrison è atterrato a Firenze: l'ala inglese arriva dal Leeds ed è il terzo acquisto della campagna invernale della Fiorentina

La Fiorentina ha chiuso l’operazione per Jack Harrison . L'ala inglese è atterrata poco fa all'aeroporto di Firenze, pronta ad iniziare la sua nuova avventura in maglia viola. L'ex Leeds arriva in prestito con diritto di riscatto (le cifre) e andrà ad arricchire la batteria degli esterni a disposizione di Paolo Vanoli.

Il classe '96 è apparso sorridente e ha salutato i giornalisti presenti ad attenderlo tra cui gli inviati di Violanews. "Sono molto felice, forza viola" - le sue prime parole come viatico del suo arrivo alla Fiorentina e in Serie A. In alto trovate il video, qua sotto un frame: