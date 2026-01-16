Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Harrison-Fiorentina: le cifre finali dell’operazione con il Leeds

calciomercato

VN – Harrison-Fiorentina: le cifre finali dell’operazione con il Leeds

VN – Harrison-Fiorentina: le cifre finali dell’operazione con il Leeds - immagine 1
Le cifre finale dell’operazione che porta all’estero ex City
Nicolò Schira

La Fiorentina chiude l’operazione Jack Harrison definendo anche le cifre complessive dell’affare. L’accordo raggiunto con il Leeds, club proprietario del cartellino, prevede infatti un’operazione strutturata in prestito con diritto di riscatto, per un valore totale che si aggira attorno agli 8 milioni di euro.

Leggi anche
Playoff Conference, Jagiellonia: Pululu, uno spauracchio a metà dalla Polonia
Harrison occupa uno slot extracomunitario? Cosa dice il regolamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA