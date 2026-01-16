VN – Harrison-Fiorentina: le cifre finali dell’operazione con il Leeds

La Fiorentina chiude l’operazione Jack Harrison definendo anche le cifre complessive dell’affare. L’accordo raggiunto con il Leeds, club proprietario del cartellino, prevede infatti un’operazione strutturata in prestito con diritto di riscatto, per un valore totale che si aggira attorno agli 8 milioni di euro.
