Effetto Paratici alla Fiorentina? Saluta un membro dello scouting

L'arrivo di Fabio Paratici, annunciato ieri, porterà inevitabilmente dei grandi cambiamenti nella Fiorentina. Il dirigente ex Juventus probabilmente porterà un nuovo metodo di lavoro a Firenze, vista la sua esperienza, anche in ambito internazionale.
L'effetto Paratici alla Fiorentina? Intanto un membro dello scout saluta dopo 3 anni
Intanto il settore dello scout viola perde un proprio membro. L'argentino Cesar Grabinski, ha salutato la società sui propri social: "Tre anni meravigliosi, grazie Firenze". Andrà a Monza, dove potrà riunirsi con Nicolas Burdisso.
