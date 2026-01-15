Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Effetto Paratici alla Fiorentina? Saluta un membro dello scouting

news viola

Effetto Paratici alla Fiorentina? Saluta un membro dello scouting

Paratici
L'effetto Paratici alla Fiorentina? Intanto un membro dello scout saluta dopo 3 anni
Redazione VN

L'arrivo di Fabio Paratici, annunciato ieri, porterà inevitabilmente dei grandi cambiamenti nella Fiorentina. Il dirigente ex Juventus probabilmente porterà un nuovo metodo di lavoro a Firenze, vista la sua esperienza, anche in ambito internazionale.

Intanto il settore dello scout viola perde un proprio membro. L'argentino Cesar Grabinski, ha salutato la società sui propri social: "Tre anni meravigliosi, grazie Firenze". Andrà a Monza, dove potrà riunirsi con Nicolas Burdisso.

Leggi anche
Paratici: “Ringrazio il Tottenham per aver assecondato il mio desiderio”
Il Tottenham saluta Paratici: “Andrà alla Fiorentina dopo il mercato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA