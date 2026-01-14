Non solo l'annuncio da parte del club viola, ora arriva anche il saluto ufficiale dall'Inghilterra. Il Tottenham, attraverso i propri canali social, ha confermato l'addio di Fabio Paratici, destinazione Firenze. Il dirigente lascerà Londra al termine della sessione invernale di trasferimenti per iniziare la sua nuova avventura al Viola Park.
Il Tottenham saluta Paratici: “Andrà alla Fiorentina dopo il mercato”
Il Tottenham ufficializza l'addio di Fabio Paratici: "Andrà alla Fiorentina dopo il mercato invernale". Il post social del club inglese
Il post degli Spurs—
Questo il messaggio pubblicato dal club inglese su Instagram:
"Possiamo confermare che il nostro Direttore Sportivo Fabio Paratici lascerà il Club a febbraio per entrare nella Fiorentina. Fabio si unirà alla Serie A dopo la conclusione della finestra di trasferimento invernale, portando a termine due periodi all'Hotspur Way, il primo dei quali è iniziato nell'estate 2021."
