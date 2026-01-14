Paratici: “Ringrazio il Tottenham per aver assecondato il mio desiderio”

Il comunicato ufficiale del Tottenham e le parole di Paratici in vista della nuova avventura fiorentina.

Redazione VN 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 15:30)

È arrivata l’ufficialità: Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina a partire dal 4 febbraio. La conferma è arrivata anche dal Tottenham Hotspur, che ha annunciato l’addio del dirigente italiano attraverso una nota diffusa dal club londinese.

Nel comunicato, gli Spurs spiegano che Paratici lascerà l’incarico al termine della sessione invernale di mercato per fare ritorno in Italia e iniziare la nuova esperienza in Serie A. Si chiuderà così il suo secondo ciclo a Hotspur Way, iniziato nell’estate del 2021.

Questo il comunicato ufficiale del club:

Possiamo confermare che il nostro Direttore Sportivo Fabio Paratici lascerà il Club a febbraio per unirsi alla Fiorentina. Fabio si unirà alla squadra di Serie A al termine del mercato invernale, concludendo così due periodi all'Hotspur Way, il primo dei quali iniziato nell'estate del 2021.

L’amministratore delegato del Tottenham, Vinai Venkatesham, ha commentato la decisione dichiarando:

Abbiamo concordato che Fabio tornerà in Italia al termine della finestra di mercato di gennaio, in linea con il suo desiderio di tornare a casa. Ringraziamo Fabio per il suo contributo al Club e gli auguriamo il meglio per il futuro. La nostra struttura manageriale è progettata per essere resiliente ai cambiamenti del personale, e d'ora in poi sarà tutto come al solito

Paratici ha poi voluto salutare l’ambiente Spurs con un messaggio personale, spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a questa scelta e aprendo ufficialmente al nuovo capitolo con la Fiorentina:

Voglio ringraziare Vinai e il consiglio del Tottenham Hotspur per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e unirmi alla Fiorentina.Ho amato il mio tempo al Club, tuttavia questa opportunità, insieme alla necessità di avere base nella mia terra natale, mi ha portato a questa decisione.Gli Spurs sono un club a cui tengo molto a cuore. Ci sono persone fantastiche che lavorano per essa, appassionate del progetto quanto me e che vogliono portare un successo duraturo. Non ho dubbi che ci riusciranno e io osserverò attentamente dall'Italia.

Con l’arrivo di Paratici, la Fiorentina si prepara dunque ad accogliere una figura di grande esperienza internazionale, pronta a mettersi al lavoro subito dopo la chiusura del mercato di gennaio.