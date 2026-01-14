È arrivata l’ufficialità: Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina a partire dal 4 febbraio. La conferma è arrivata anche dal Tottenham Hotspur, che ha annunciato l’addio del dirigente italiano attraverso una nota diffusa dal club londinese.
news viola
Paratici: “Ringrazio il Tottenham per aver assecondato il mio desiderio”
Nel comunicato, gli Spurs spiegano che Paratici lascerà l’incarico al termine della sessione invernale di mercato per fare ritorno in Italia e iniziare la nuova esperienza in Serie A. Si chiuderà così il suo secondo ciclo a Hotspur Way, iniziato nell’estate del 2021.
Questo il comunicato ufficiale del club:
Possiamo confermare che il nostro Direttore Sportivo Fabio Paratici lascerà il Club a febbraio per unirsi alla Fiorentina. Fabio si unirà alla squadra di Serie A al termine del mercato invernale, concludendo così due periodi all'Hotspur Way, il primo dei quali iniziato nell'estate del 2021.
L’amministratore delegato del Tottenham, Vinai Venkatesham, ha commentato la decisione dichiarando:
Abbiamo concordato che Fabio tornerà in Italia al termine della finestra di mercato di gennaio, in linea con il suo desiderio di tornare a casa. Ringraziamo Fabio per il suo contributo al Club e gli auguriamo il meglio per il futuro. La nostra struttura manageriale è progettata per essere resiliente ai cambiamenti del personale, e d'ora in poi sarà tutto come al solito
Paratici ha poi voluto salutare l’ambiente Spurs con un messaggio personale, spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a questa scelta e aprendo ufficialmente al nuovo capitolo con la Fiorentina:
Voglio ringraziare Vinai e il consiglio del Tottenham Hotspur per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e unirmi alla Fiorentina.Ho amato il mio tempo al Club, tuttavia questa opportunità, insieme alla necessità di avere base nella mia terra natale, mi ha portato a questa decisione.Gli Spurs sono un club a cui tengo molto a cuore. Ci sono persone fantastiche che lavorano per essa, appassionate del progetto quanto me e che vogliono portare un successo duraturo. Non ho dubbi che ci riusciranno e io osserverò attentamente dall'Italia.
Con l’arrivo di Paratici, la Fiorentina si prepara dunque ad accogliere una figura di grande esperienza internazionale, pronta a mettersi al lavoro subito dopo la chiusura del mercato di gennaio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA