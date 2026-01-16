Pecci: “Non si gioca più, si buttano tutti. Contro il Bologna non sarà facile”

Viola News
Il doppio ex di Fiorentina-Bologna Eraldo Pecci sul momento che sta attraversando la squadra di mister Vanoli
Il doppio ex di Bologna-Fiorentina Eraldo Pecci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole sul momento della Fiorentina:

Non giocano più a pallone, si buttano tutti. Ce ne sono cinque/sei per squadra. Rispetto al Lecce e alle altre c'è, ma la qualità deriva dal stare in piedi e giocare. Quando ti trovi in difficoltà emergono quelli che si tirano su le maniche. Bologna? Ha trovato un gruppo di giocatori che ci credono. Per la Fiorentina non sarà facile, ma il Bologna viene dalla sfida con il Verona. Può succedere di tutto.

