Buone notizie per Vincenzo Italiano e per il Bologna. Accolto il reclamo per la squalifica di Nicolò Cambiaghi. L'attaccante, espulso contro il Como, aveva rimediato inizialmente due giornate di squalifica. La decisione della Corte Sportiva d'Appello ha, però, ridimensionato la decisione, portando la squalifica ad una sola giornata. Cambiaghi, a segno nel 2-2 dell'andata, sarà dunque a disposizione di Italiano per Bologna-Fiorentina, in programma domenica alle 15 allo stadio Dall'Ara.
Bologna, accolto il ricorso: Italiano recupera un attaccante per la Fiorentina
