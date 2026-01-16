Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Bologna, accolto il ricorso: Italiano recupera un attaccante per la Fiorentina

sconto di pena

Bologna, accolto il ricorso: Italiano recupera un attaccante per la Fiorentina

Bologna, accolto il ricorso: Italiano recupera un attaccante per la Fiorentina - immagine 1
Cambiaghi, espulso contro il Como, aveva rimediato inizialmente due giornate di squalifica, ma invece ci sarà in Bologna-Fiorentina
Redazione VN

Buone notizie per Vincenzo Italiano e per il Bologna. Accolto il reclamo per la squalifica di Nicolò Cambiaghi. L'attaccante, espulso contro il Como, aveva rimediato inizialmente due giornate di squalifica. La decisione della Corte Sportiva d'Appello ha, però, ridimensionato la decisione, portando la squalifica ad una sola giornata. Cambiaghi, a segno nel 2-2 dell'andata, sarà dunque a disposizione di Italiano per Bologna-Fiorentina, in programma domenica alle 15 allo stadio Dall'Ara.

Leggi anche
Raspadori torna in Italia: ufficiale all’Atalanta. Per Joao Pedro niente Pisa
Orsolini: “Da Verona riparte la nostra corsa per l’Europa. L’attacco si è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA