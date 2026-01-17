Viola News
Venuti: “Con e grazie a Commisso ho realizzato il mio sogno viola”

"Commisso era molto empatico, sempre legato all'uomo fuori dal campo. Mi ha sempre dimostrato affetto per quello che facevo in campo"
La scomparsa di Rocco Commisso ha coinvolto molti addetti Al "Pentasport" di Radio Bruno è intervenuto anche l'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti:

Avevamo un bellissimo rapporto, con e grazie a lui sono riuscito a realizzare il mio sogno viola. Giocare nella squadra che tifo, quella della mia città. Mi ha sempre dimostrato gratitudine e affetto per quello che facevo in campo, non posso che essergli riconoscente. Era molto empatico, sempre legato all'uomo fuori dal campo. Può essere un pregio o un difetto, ma la verità è che l'uomo viene prima del calciatore. Addio alla Fiorentina? Nel calcio come nella vita ci sono rapporti che vengono interrotti, ho sempre pensato positivo. Senza rimpianti per quello che è stato, non si può tornare indietro. Salvezza? Sì bisogna assolutamente farcela, la vedo possibile. La squadra è superiore tecnicamente alle altre in lotta.

