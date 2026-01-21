Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l'Athletic Bilbao, il tecnico dell'Atalanta, ex viola, Raffaele Palladino, ha ricordato anche Rocco Commisso i cui funerali si terranno oggi pomeriggio (21 gennaio) alle 16 (ora italiana) nella cattedrale di San Patrizio a New York. Queste le sue parole riportate da gazzetta.it:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Palladino ricorda Commisso: “Poche persone come lui nel calcio”
altre news
Palladino ricorda Commisso: “Poche persone come lui nel calcio”
L'ex viola Raffaele Palladino ricorda il compianto Rocco Commisso i cui funerali si terranno oggi alle 16 (ora italiana)
Resterà sempre nel mio cuore, è una persona che mi ha voluto bene, come la sua famiglia, mi ha dato tanto. Una persona dallo spessore umano fantastico. Mi emoziono a parlare di lui, è la prima volta che lo faccio pubblicamente, persone così poche volte si incontrano nel mondo del calcio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA