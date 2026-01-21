Viola News
Palladino ricorda Commisso: “Poche persone come lui nel calcio”

L'ex viola Raffaele Palladino ricorda il compianto Rocco Commisso i cui funerali si terranno oggi alle 16 (ora italiana)
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l'Athletic Bilbao, il tecnico dell'Atalanta, ex viola, Raffaele Palladino, ha ricordato anche Rocco Commisso i cui funerali si terranno oggi pomeriggio (21 gennaio) alle 16 (ora italiana) nella cattedrale di San Patrizio a New York. Queste le sue parole riportate da gazzetta.it:

Resterà sempre nel mio cuore, è una persona che mi ha voluto bene, come la sua famiglia, mi ha dato tanto. Una persona dallo spessore umano fantastico. Mi emoziono a parlare di lui, è la prima volta che lo faccio pubblicamente, persone così poche volte si incontrano nel mondo del calcio.

