Ormai era solo questione di tempo: Edoardo Bove torna finalmente a calcare i campi da gioco. Nei giorni scorsi si parlava di un accordo ormai vicino con il Watford, e oggi è arrivata l’ufficialità che sancisce il trasferimento nella seconda serie inglese dell’ex centrocampista della Fiorentina.
Edoardo Bove torna in campo: ufficiale il contratto fino al 2031
Edoardo Bove torna in campo: ufficiale il contratto fino al 2031
Edoardo Bove torna a giocare e riparte dalla Championship: contratto quinquennale con il Watford.
Bove ha firmato un contratto di cinque anni con il club inglese, che ha annunciato l’ingaggio direttamente sul proprio profilo Instagram: “Siamo lieti di confermare l’ingaggio di Edoardo Bove con contratto di cinque anni e mezzo”.
