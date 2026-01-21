Edoardo Bove torna in campo: ufficiale il contratto fino al 2031

Edoardo Bove torna a giocare e riparte dalla Championship: contratto quinquennale con il Watford.

Ormai era solo questione di tempo: Edoardo Bove torna finalmente a calcare i campi da gioco. Nei giorni scorsi si parlava di un accordo ormai vicino con il Watford, e oggi è arrivata l’ufficialità che sancisce il trasferimento nella seconda serie inglese dell’ex centrocampista della Fiorentina.