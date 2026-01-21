Viola News
Edoardo Bove torna in campo: ufficiale il contratto fino al 2031

Edoardo Bove torna a giocare e riparte dalla Championship: contratto quinquennale con il Watford.
Ormai era solo questione di tempo: Edoardo Bove torna finalmente a calcare i campi da gioco. Nei giorni scorsi si parlava di un accordo ormai vicino con il Watford, e oggi è arrivata l’ufficialità che sancisce il trasferimento nella seconda serie inglese dell’ex centrocampista della Fiorentina.

Bove ha firmato un contratto di cinque anni con il club inglese, che ha annunciato l’ingaggio direttamente sul proprio profilo Instagram: “Siamo lieti di confermare l’ingaggio di Edoardo Bove con contratto di cinque anni e mezzo”.

