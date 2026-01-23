Kompany su Dzeko: “Esempio di professionalità, non ha mai smesso di segnare”

Ecco le parole del tecnico del Bayer Monaco Vincent Kompany su Edin Dzeko. I due sono stati compagni di squadra al Manchester City. L'attaccante bosniaco è adesso pronto a iniziare una nuova avventura allo Schalke 04 dopo l’addio alla Fiorentina:
Kompany esalta Edin Džeko dopo il passaggio allo Schalke 04: “Professionalità totale, può essere un acquisto chiave”
Il fatto che abbia continuato a giocare a questo livello per così tanto tempo ha molto a che fare con la sua professionalità. Manuel Neuer e io ne parliamo sempre, di come possano essere così in forma a quell'età: questa sì che è professionalità! Non dimentica mai come segnare. Potrebbe essere un acquisto molto importante per lo Schalke in questa fase. Dato che è stato così importante nella mia carriera, gli auguro tutto il meglio!
