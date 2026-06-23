1 di 5

Bakayoko, no al PSG e Pallone d'Oro: perché al Lipsia l'uomo di Kloop non ha spazio?

BERLIN, GERMANY - JANUARY 15: Jurgen Klopp talks to Belgian football player Johan Bakayoko prior to the NBA Match between Memphis Grizzlies and Orlando Magic at Uber Arena on January 15, 2026 in Berlin, Germany. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Tra i nomi emersi nelle ultime ore in orbita Fiorentina c’è anche quello di Johan Bakayoko. A rilanciarlo è stato l’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ai microfoni di Lady Radio, parlando di un interesse viola per l’esterno offensivo del Lipsia. Una suggestione che, se confermata, porterebbe a Firenze uno dei talenti più discussi e particolari del panorama europeo recente: un giocatore passato nel giro di pochi anni dall’essere inseguito da mezza Premier League e dal PSG al vivere una stagione complicata in Germania.

Per capire chi sia davvero Bakayoko bisogna partire da una frase pronunciata da lui stesso appena due anni fa. A maggio 2024, intervistato da The Athletic, dichiarò senza esitazioni: "Nei prossimi cinque anni voglio essere vicino a vincere il Pallone d’Oro. Farò del mio meglio e vedrò dove posso arrivare, ma non voglio darmi limiti".

Un’ambizione enorme, figlia di un’ascesa che sembrava inarrestabile.

Da promessa belga a gioiello del PSV

Bakayoko nasce il 20 aprile 2003 a Overijse, in Belgio, da madre ruandese e padre ivoriano. Fin da giovanissimo mostra qualità fuori dal comune, ma il suo percorso non è lineare.

Passa infatti dai settori giovanili dell'OH Leuven, Brugge, Malines e Anderlecht prima di trovare finalmente stabilità nel 2019 al PSV Eindhoven. È il club olandese a credere davvero in lui, aspettarlo e accompagnarlo nella crescita.

A soli 17 anni firma il primo contratto da professionista e nelle giovanili diventa devastante: tra Under 17 e Under 21 totalizza 30 gol e 18 assist in 76 presenze. Un media di di 0,63 gol/assist a partita.

Nel 2021-22 esplode definitivamente con lo Jong PSV, seconda squadra del club, chiudendo la stagione con 17 gol e 12 assist. Numeri che gli spalancano le porte della prima squadra.