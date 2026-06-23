Tra i nomi emersi nelle ultime ore in orbita Fiorentina c’è anche quello di Johan Bakayoko. A rilanciarlo è stato l’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ai microfoni di Lady Radio, parlando di un interesse viola per l’esterno offensivo del Lipsia. Una suggestione che, se confermata, porterebbe a Firenze uno dei talenti più discussi e particolari del panorama europeo recente: un giocatore passato nel giro di pochi anni dall’essere inseguito da mezza Premier League e dal PSG al vivere una stagione complicata in Germania.
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Bakayoko, no al PSG e Pallone d’Oro: perché al Lipsia l’uomo di Klopp non ha spazio?
Per capire chi sia davvero Bakayoko bisogna partire da una frase pronunciata da lui stesso appena due anni fa. A maggio 2024, intervistato da The Athletic, dichiarò senza esitazioni: "Nei prossimi cinque anni voglio essere vicino a vincere il Pallone d’Oro. Farò del mio meglio e vedrò dove posso arrivare, ma non voglio darmi limiti".
Un’ambizione enorme, figlia di un’ascesa che sembrava inarrestabile.
Da promessa belga a gioiello del PSV
Bakayoko nasce il 20 aprile 2003 a Overijse, in Belgio, da madre ruandese e padre ivoriano. Fin da giovanissimo mostra qualità fuori dal comune, ma il suo percorso non è lineare.
Passa infatti dai settori giovanili dell'OH Leuven, Brugge, Malines e Anderlecht prima di trovare finalmente stabilità nel 2019 al PSV Eindhoven. È il club olandese a credere davvero in lui, aspettarlo e accompagnarlo nella crescita.
A soli 17 anni firma il primo contratto da professionista e nelle giovanili diventa devastante: tra Under 17 e Under 21 totalizza 30 gol e 18 assist in 76 presenze. Un media di di 0,63 gol/assist a partita.
Nel 2021-22 esplode definitivamente con lo Jong PSV, seconda squadra del club, chiudendo la stagione con 17 gol e 12 assist. Numeri che gli spalancano le porte della prima squadra.
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