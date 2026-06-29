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La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Grosso vuole giocatori duttili e dinamici. Ecco perché piace Koleosho”

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La Fiorentina aspetta il via libera di Luca Koleosho, il profilo considerato adatto alle richieste di Fabio Grosso
Redazione VN

Paratici sta lavorando molto sugli esterni, un reparto che rischia di svuotarsi tra prestiti, addi e infortuni. E il profilo di Koleosho è quello che piace maggiormente in casa viola perché considerato giusto per il 4-3-3 di Grosso che vuole giocatore dinamici e duttili.

Luca Koleosho infatti può giocare sia a destra che a sinistra, è giovane (appena 21 anni) e italiano. A Firenze il giocatore ritroverebbe i compagni di Nazionale Ndour e Comuzzo. Per lui sarebbe un banco di prova dato che non ha mai giocato in Serie A. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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