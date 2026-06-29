Paratici sta lavorando molto sugli esterni, un reparto che rischia di svuotarsi tra prestiti, addi e infortuni. E il profilo di Koleosho è quello che piace maggiormente in casa viola perché considerato giusto per il 4-3-3 di Grosso che vuole giocatore dinamici e duttili.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Grosso vuole giocatori duttili e dinamici. Ecco perché piace Koleosho”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Grosso vuole giocatori duttili e dinamici. Ecco perché piace Koleosho”
La Fiorentina aspetta il via libera di Luca Koleosho, il profilo considerato adatto alle richieste di Fabio Grosso
Luca Koleosho infatti può giocare sia a destra che a sinistra, è giovane (appena 21 anni) e italiano. A Firenze il giocatore ritroverebbe i compagni di Nazionale Ndour e Comuzzo. Per lui sarebbe un banco di prova dato che non ha mai giocato in Serie A. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
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