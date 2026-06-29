Questa mattina La Nazione si sofferma sulla trattativa che Luca Koleosho del Burnley in Riva all'Arno. La trattativa è ancora in fase di definizione con il talento azzurro che ancora non ha dato l'ok al trasferimento:
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Nazione: “Koleosho, Paratici non aspetterà ancora a lungo”
Fiorentina in attesa per Koleosho del Burnley: accordo da 10 milioni più bonus, resta da capire la volontà del giocatore.
La dirigenza viola resta in attesa di una risposta dal Burnley e da Koleosho. Da un talento azzurro a un altro. La trattativa ha trovato un punto d'incontro intorno ai 10 milioni (più due di bonus) ormai da una settimana. Resta da capire se l'esterno sia convinto o meno di approdare a Firenze. Difficile che Paratici voglia aspettare ancora a lungo.
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