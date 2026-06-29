Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Koleosho, Paratici non aspetterà ancora a lungo”

news viola

Nazione: “Koleosho, Paratici non aspetterà ancora a lungo”

Nazione: “Koleosho, Paratici non aspetterà ancora a lungo” - immagine 1
Fiorentina in attesa per Koleosho del Burnley: accordo da 10 milioni più bonus, resta da capire la volontà del giocatore.
Redazione VN

Questa mattina La Nazione si sofferma sulla trattativa che Luca  Koleosho del Burnley in Riva all'Arno. La trattativa è ancora in fase di definizione con il talento azzurro che ancora non ha dato l'ok al trasferimento:

La dirigenza viola resta in attesa di una risposta dal Burnley e da Koleosho. Da un talento azzurro a un altro. La trattativa ha trovato un punto d'incontro intorno ai 10 milioni (più due di bonus) ormai da una settimana. Resta da capire se l'esterno sia convinto o meno di approdare a Firenze. Difficile che Paratici voglia aspettare ancora a lungo.

Leggi anche
Fiorentina, slitta l’arrivo di Viery: visite mediche mercoledì
Fiorentina, per Liberali c’è concorrenza ma attenzione all’intreccio con Amatucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA