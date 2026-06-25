Si allunga la lista delle pretendenti per Matteo Cancellieri. L'esterno offensivo classe 2002, di proprietà della Lazio, è finito anche nel mirino del Torino, intenzionato a rinforzare il reparto offensivo.
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Continua il pressing della Fiorentina su Cancellieri. Ma c’è un club di A interessato
Si allunga la lista delle pretendenti per Matteo Cancellieri. L'esterno offensivo classe 2002, di proprietà della Lazio
Il club granata si inserisce così nella corsa al giocatore, già seguito da tempo dalla Fiorentina, che continua a monitorare il suo profilo per il mercato estivo.
A rilanciare l'indiscrezione è l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, confermando come la concorrenza per arrivare a Cancellieri sia in costante aumento.
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