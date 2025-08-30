La Juventus sogna Zhegrova, ma tutto dipende da Nico Gonzalez

Destino comune per i due ex viola, Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez. Entrambi non hanno convinto a Torino, e stanno condizionando il mercato bianconero. Il serbo sembra destinato a rimanere, mentre per l'argentino il destino è incerto. La Juventus, secondo Calciomercato.com vorrebbe cederlo, per far posto al funambolico trequartista del Lille, Edon Zhegrova.