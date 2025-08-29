FOTO – Torreira non dimentica: “Auguri Fiorentina, sempre nel mio cuore”

Una sola staigione alla Fiorentina, ma che evidentemente è stata sufficiente per fargli entrare il viola nel cuore. Stiamo parlando di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano oggi in forza al Galatasaray. L'ex viola ha voluto condividere sui propri social network un'immagine per fare gli auguri di compleanno al club. Torreira ha speso anche bellissime parole per la maglia gigliata: "Buon compleanno Fiorentina, per sempre nel mio cuore". Questa la storia postata sul suo profilo Instagram.