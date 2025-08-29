Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola FOTO – Torreira non dimentica: “Auguri Fiorentina, sempre nel mio cuore”

altre news

FOTO – Torreira non dimentica: “Auguri Fiorentina, sempre nel mio cuore”

FOTO – Torreira non dimentica: “Auguri Fiorentina, sempre nel mio cuore” - immagine 1
Le parole al miele del centrocampista uruguaiano
Redazione VN

Una sola staigione alla Fiorentina, ma che evidentemente è stata sufficiente per fargli entrare il viola nel cuore. Stiamo parlando di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano oggi in forza al Galatasaray. L'ex viola ha voluto condividere sui propri social network un'immagine per fare gli auguri di compleanno al club. Torreira ha speso anche bellissime parole per la maglia gigliata: "Buon compleanno Fiorentina, per sempre nel mio cuore". Questa la storia postata sul suo profilo Instagram.

Leggi anche
Sentite Cuadrado: “Io esplosi alla Fiorentina, la Juve è la squadra del cuore”
Fabregas: “Cutrone punta al Mondiale, in prestito fa 10-12 gol in Serie A”

© RIPRODUZIONE RISERVATA