Fabregas: “Cutrone punta al Mondiale, in prestito fa 10-12 gol in Serie A”

Il Como è la squadra che tutta Italia tiene sott'occhio. I Lariani sono partiti fortissimo, battendo la Lazio per 2-0, e mettendo in mostra un impianto di gioco moderno e fluido. Le idee di Cesc Fabregas sembrano essere entrate nella testa del gruppo. Gruppo del quale non farà più parte Patrick Cutrone. L'ex Fiorentina è ormai ad un passo dal Parma, a cui serviva disperatamente un rinforzo offensivo. Proprio Fabregas ha voluto ringraziare il Cutrone in sala stampa