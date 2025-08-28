Il Como è la squadra che tutta Italia tiene sott'occhio. I Lariani sono partiti fortissimo, battendo la Lazio per 2-0, e mettendo in mostra un impianto di gioco moderno e fluido. Le idee di Cesc Fabregas sembrano essere entrate nella testa del gruppo. Gruppo del quale non farà più parte Patrick Cutrone. L'ex Fiorentina è ormai ad un passo dal Parma, a cui serviva disperatamente un rinforzo offensivo. Proprio Fabregas ha voluto ringraziare il Cutrone in sala stampa
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Fabregas: “Cutrone punta al Mondiale, in prestito fa 10-12 gol in Serie A”
altre news
Fabregas: “Cutrone punta al Mondiale, in prestito fa 10-12 gol in Serie A”
Cesc Fabregas saluta l'ex Fiorentina Patrick Cutrone. L'attaccante è stato fondamentale per il Como, e sogna il Mondiale
"Vuole il Mondiale"—
"Cutrone posso solo ringraziarlo. Se gioca con continuità può segnare 10/12 gol. Ha reso possibile la nostra promozione. Ha dato la vita ogni giorno, ma lui vuole andare al Mondiale. Io qua non posso garantire chi gioca o no. Lui ha una grande mentalità e vuole andare a farsi vedere per essere convocato in Nazionale"
© RIPRODUZIONE RISERVATA