Non solo Comuzzo. Anche Nico Gonzalez dice no ai milioni dell’Arabia

Nico Gonzalez, Juventus
Nico Gonzalez rischia di restare ai margini alla Juventus. Ma dice no alla proposta dell'Al Ahli
Redazione VN

Così come Pietro Comuzzo, anche l'ex viola Nico Gonzalez è orientato a dire no ad un'offerta economicamente molto allettante dall'Arabia Saudita. L'argentino, per cui la Juve chiede 30 milioni di euro, ha rifiutato la proposta dell'Al Ahli perché vuole restare in un contesto competitivo. Per questo motivo ha fatto sapere di esser disposto a lasciare il club bianconero solo per una società altrettanto importante.

Per l'ex numero 10 della Fiorentina resta l'opzione Atletico Madrid, con le due società che starebbero mettendo in piedi uno scambio di prestiti con Molina. Al momento però la trattativa non è decollata e Gonzalez rischia di restare ai margini in bianconero.

