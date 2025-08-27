Non solo Comuzzo. Anche Nico Gonzalez dice no ai milioni dell’Arabia

Così come Pietro Comuzzo, anche l'ex viola Nico Gonzalez è orientato a dire no ad un'offerta economicamente molto allettante dall'Arabia Saudita. L'argentino, per cui la Juve chiede 30 milioni di euro, ha rifiutato la proposta dell'Al Ahli perché vuole restare in un contesto competitivo. Per questo motivo ha fatto sapere di esser disposto a lasciare il club bianconero solo per una società altrettanto importante.