Dopo le avventure con Liverpool, Fiorentina e Girona, la Juventus presta ancora Arthur. Il comunicato della società bianconera:
La Juventus presta di nuovo Arthur: il centrocampista torna in Brasile
Il centrocampista fa ritorno in patria dopo le avventure con Liverpool, Fiorentina e Girona
È ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo di Arthur al Gremio.
Per il centrocampista è pronta una nuova esperienza in Brasile, suo paese d'origine, dopo aver disputato la seconda parte della scorsa stagione nella Liga spagnola con la maglia del Girona scendendo in campo in 15 occasioni, 10 delle quali dal primo minuto.
A Torino dal 2020, con la maglia della Juventus sono invece 63 le apparizioni per il ventinovenne brasiliano.
In bocca al lupo per questa avventura Arthur!
