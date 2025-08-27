Pietro Comuzzo è pronto a rimanere alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i sauditi attendono in queste ore una risposta dal difensore dopo l’offerta dal valore di 35 milioni presentata alla Fiorentina. Il difensore classe 2005 ha detto no alla super offerta araba. L’Al Hilal virerà dunque su un altro obiettivo.
Di Marzio: “Comuzzo dice no all’Al-Hilal. Gli arabi cambieranno obiettivo”
