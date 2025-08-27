Di Marzio: “Cutrone sempre più vicino al Parma”. Salta Beltran?

Sempre più Parma per Patrick Cutrone. I due club stanno concludendo l'operazione. Così salterebbe Beltran?

Sempre più Parma per Patrick Cutrone. I gialloblù sono alla ricerca di un attaccante per rafforzare il reparto offensivo, e, come riportato da Gianluca Di Marzio, già nella giornata di ieri stavano spingendo per il centravanti italiano.