Di Marzio: “Cutrone sempre più vicino al Parma”. Salta Beltran?

Sempre più Parma per Patrick Cutrone. I gialloblù sono alla ricerca di un attaccante per rafforzare il reparto offensivo, e, come riportato da Gianluca Di Marzio, già nella giornata di ieri stavano spingendo per il centravanti italiano.
Sempre più Parma per Patrick Cutrone. I due club stanno concludendo l'operazione. Così salterebbe Beltran?
I discorsi tra i ducali e il Como proseguono bene con la trattativa che è vicina alla chiusura. Entrambe sono al lavoro per definire l’intesa per il trasferimento del classe 1998. Se così dovesse concludersi, salterebbe Lucas Beltran, fuori dal progetto della Fiorentina, anche lui nella lista del Parma assieme a Cutrone.
