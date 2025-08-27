Dopo aver rinforzato pesantemente attacco e centrocampo, il Como pensa anche al reparto difensivo e potrebbe inserire in rosa un ex viola. Come scrive Gianlucadimarzio.com, il club lariano pensa a Igor, centrale classe '98 in forza al Brighton ma dal passato decisamente viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Como, per la difesa spunta il nome di una vecchia conoscenza viola
calciomercato
Como, per la difesa spunta il nome di una vecchia conoscenza viola
Per puntellare la difesa il Como sta pensando a un ex viola. Potrebbe tornare in Serie A Igor
Tre anni e mezzo a Firenze, oltre 100 partite disputate e un addio un po' controverso dopo le discussioni con Italiano soprattutto in seguito all'errore in ripiegamento sul gol decisivo di Jarrod Bowen nella prima finale di Conference League a Praga contro il West Ham. Adesso il brasiliano può ritrovare la Serie A agli ordini di Cesc Fabregas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA