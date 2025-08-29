Sentite Cuadrado: “Io esplosi alla Fiorentina, la Juve è la squadra del cuore”

Juan Cuadrado, nuovo calciatore del Pisa, ha rilasciato un'intervista a la Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche del suo passato:
Di Lecce ricordo la gioia del primo gol in Serie A: un momento che aspettavo da quando sognavo di giocare in Europa. Andavo a fare la spesa al mercato e mi riempivano di regali. Un calore simile lo trovai a Firenze: con la maglia viola esplosi definitivamente. La Juve è la squadra del cuore: a Torino ho vinto tantissimo, li sono nati i miei figli. Alcuni tifosi mi hanno fischiato per il passaggio all'Inter, ma io volevo e potevo restare.
