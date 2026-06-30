Paratici fa il prezzo per Dodò e sceglie, Gazzetta: “Al suo posto tutto su Belghali”

Per la linea arretrata la Fiorentina ha messo nel mirino Rafik Belghali classe 2002 del Verona, può essere il nome giusto anche come caratteristiche, però l'algerino è attualmente impegnato al Mondiale e ogni valutazione , perfino economica, può diventare prematura in questo momento.

Belghali

Certo è che la Fiorentina dovrà trovare un sostituito di Dodò che è in uscita e che nelle ultime stagioni è sempre stato un punto fermo dei viola come terzino destro. Il brasiliano sembra ormai ai saluti e per lui deve essere soltanto trovata la miglior soluzione, sia per il calciatore che per il club, che spera di incassare fra i 15 e i 20 milioni dalla sua cessione.