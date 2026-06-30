Per la linea arretrata la Fiorentina ha messo nel mirino Rafik Belghali classe 2002 del Verona, può essere il nome giusto anche come caratteristiche, però l'algerino è attualmente impegnato al Mondiale e ogni valutazione, perfino economica, può diventare prematura in questo momento.
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VIOLA NEWS news viola stampa Paratici fa il prezzo per Dodò e sceglie, Gazzetta: “Al suo posto tutto su Belghali”
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Paratici fa il prezzo per Dodò e sceglie, Gazzetta: “Al suo posto tutto su Belghali”
Belghali, dopo essersi messo in mostra nell'Hellas nonostante l'ultima sfortunata stagione, sta facendo molto bene con l'Algeria
Belghali—
Certo è che la Fiorentina dovrà trovare un sostituito di Dodò che è in uscita e che nelle ultime stagioni è sempre stato un punto fermo dei viola come terzino destro. Il brasiliano sembra ormai ai saluti e per lui deve essere soltanto trovata la miglior soluzione, sia per il calciatore che per il club, che spera di incassare fra i 15 e i 20 milioni dalla sua cessione.
Dodò—
Nel frattempo Belghali, dopo essersi messo in mostra nell'Hellas nonostante l'ultima sfortunata stagione a livello di squadra, sta facendo molto bene con l'Algeria ai Mondiali. C'è anche l'idea Joao Mario, per il quale il Bologna è in vantaggio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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