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Gazzetta dello Sport

Paratici fa il prezzo per Dodò e sceglie, Gazzetta: “Al suo posto tutto su Belghali”

Paratici fa il prezzo per Dodò e sceglie, Gazzetta: “Al suo posto tutto su Belghali” - immagine 1
Belghali, dopo essersi messo in mostra nell'Hellas nonostante l'ultima sfortunata stagione, sta facendo molto bene con l'Algeria
Redazione VN

Per la linea arretrata la Fiorentina ha messo nel mirino Rafik Belghali classe 2002 del Verona, può essere il nome giusto anche come caratteristiche, però l'algerino è attualmente impegnato al Mondiale e ogni valutazione, perfino economica, può diventare prematura in questo momento.

Belghali

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Certo è che la Fiorentina dovrà trovare un sostituito di Dodò che è in uscita e che nelle ultime stagioni è sempre stato un punto fermo dei viola come terzino destro. Il brasiliano sembra ormai ai saluti e per lui deve essere soltanto trovata la miglior soluzione, sia per il calciatore che per il club, che spera di incassare fra i 15 e i 20 milioni dalla sua cessione.

Dodò

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Nel frattempo Belghali, dopo essersi messo in mostra nell'Hellas nonostante l'ultima sfortunata stagione a livello di squadra, sta facendo molto bene con l'Algeria ai Mondiali. C'è anche l'idea Joao Mario, per il quale il Bologna è in vantaggio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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