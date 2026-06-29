VN – Belghali nel mirino della Fiorentina, ma c’è concorrenza. Il punto

La situazione di Dodò è da monitorare con il giocatore che è pronto a lasciare Firenze dopo quattro anni. Fabio Paratici sta quindi cercando qualche soluzione alternativa con alcuni profili già sondati dal club viola.

Secondo quanto risulta alla nostra redazione uno dei nomi che la Fiorentina sta seguendo è Rafik Belghali, giocatore del Verona che sta disputando un ottimo Mondiale con la sua Algeria. Ma per il classe 2002 c'è concorrenza: su di lui anche Roma e Inter che devono cercare degli innesti proprio nel ruolo di terzino destro.