La situazione di Dodò è da monitorare con il giocatore che è pronto a lasciare Firenze dopo quattro anni. Fabio Paratici sta quindi cercando qualche soluzione alternativa con alcuni profili già sondati dal club viola.
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VN – Belghali nel mirino della Fiorentina, ma c’è concorrenza. Il punto
La Fiorentina segue Rafik Belghali, terzino del Verona adesso impegnato al Mondiale con la nazionale algerina
Secondo quanto risulta alla nostra redazione uno dei nomi che la Fiorentina sta seguendo è Rafik Belghali, giocatore del Verona che sta disputando un ottimo Mondiale con la sua Algeria. Ma per il classe 2002 c'è concorrenza: su di lui anche Roma e Inter che devono cercare degli innesti proprio nel ruolo di terzino destro.
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