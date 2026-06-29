Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina sta valutando il futuro di Dodô, tra possibile cessione e un’intesa per il rinnovo in caso di permanenza. Parallelamente il club si muove già per individuare eventuali sostituti sulla fascia destra.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Dodò, in caso di mancata cessione arriverà il rinnovo”
Corriere dello Sport
CorSport: “Dodò, in caso di mancata cessione arriverà il rinnovo”
Fiorentina, il futuro di Dodò tra possibile cessione e rinnovo: si valutano anche i sostituti sulla fascia destra.
Tra le prime cessioni che la Fiorentina spera di ultimare c’è quella di Dodo . Se entro fine estate non dovesse consumarsi il divorzio, le parti sono già d’accordo di trovare un’intesa per il rinnovo almeno annuale. Un gentlemen agreement che permetta di evitare spiacevoli tensioni. In corsa per sostituirlo ci sono Norton-Cuffy del Genoa, Belghali del Verona e Favasuli del Catanzaro.
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