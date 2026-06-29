Lucas Beltran è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. Il suo futuro sembra ormai indirizzato verso il ritorno in Argentina. Questa mattina la Nazione ha fatto il punta sulla situazione dell'argentino:
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Nazione: “Beltran ha aperto al River. Ecco la formula dell’operazione”
Lucas Beltran vicino al ritorno al River Plate: la Fiorentina aspetta la chiusura dell’operazione.
La speranza di Fabio Paratici e Roberto Goretti è quella di andare incontro a una settimana di raccolta dopo la semina dei giorni scorsi. Sono tanti i tavoli di mercato aperti dai dirigenti viola, che in primis attendono il via libera definitiva per la cessione di Beltran al River Plate. Nelle ultime ore il Vikingo ha aperto al ritorno in Argentina, adesso i dirigenti viola si aspettano di poter completare i passaggi formali. Il River pagherà l'attaccante 6,7 milioni di euro e lascerà ai viola il 50% sulla futura rivendita.
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