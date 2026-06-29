Fiorentina, prima del ritiro serve fare spazio: tanti gli esuberi in uscita

L'obiettivo del club è duplice: da una parte ridurre il numero dei calciatori a disposizione di Fabio Grosso, dall'altra ricavare un piccolo tesoretto da reinvestire sul mercato. Secondo il quotidiano sportivo, la speranza della società è quella di incassare almeno una decina di milioni di euro dalle cessioni, pur consapevole che non sarà semplice ottenere cifre elevate.
La volontà è quella di consegnare al nuovo allenatore un gruppo il più possibile definito già nei primi giorni di preparazione, evitando che il Viola Park si ritrovi ad accogliere un numero eccessivo di giocatori fuori dal progetto tecnico.
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