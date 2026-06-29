Fiorentina, prima del ritiro serve fare spazio: tanti gli esuberi in uscita

L'obiettivo del club è duplice: da una parte ridurre il numero dei calciatori a disposizione di Fabio Grosso, dall'altra ricavare un piccolo tesoretto da reinvestire sul mercato. Secondo il quotidiano sportivo, la speranza della società è quella di incassare almeno una decina di milioni di euro dalle cessioni, pur consapevole che non sarà semplice ottenere cifre elevate.