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Fiorentina, prima del ritiro serve fare spazio: tanti gli esuberi in uscita

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La Fiorentina accelera sulle cessioni: l'obiettivo è sfoltire la rosa prima del ritiro del 9 luglio al Viola Park.
Redazione VN

La priorità della Fiorentina in questa prima fase di mercato è alleggerire una rosa diventata fin troppo numerosa. Come evidenzia il Corriere dello Sport, la dirigenza viola è al lavoro per definire diverse uscite prima dell'inizio del ritiro estivo, fissato per il 9 luglio al Viola Park.

Tra i giocatori destinati a lasciare Firenze ci sono Moreno, Romani, Barak, Valentini, Harder, Richardson, Caprini e Nzola, anche se la lista degli esuberi potrebbe essere ancora più lunga.

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L'obiettivo del club è duplice: da una parte ridurre il numero dei calciatori a disposizione di Fabio Grosso, dall'altra ricavare un piccolo tesoretto da reinvestire sul mercato. Secondo il quotidiano sportivo, la speranza della società è quella di incassare almeno una decina di milioni di euro dalle cessioni, pur consapevole che non sarà semplice ottenere cifre elevate.

La volontà è quella di consegnare al nuovo allenatore un gruppo il più possibile definito già nei primi giorni di preparazione, evitando che il Viola Park si ritrovi ad accogliere un numero eccessivo di giocatori fuori dal progetto tecnico.

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