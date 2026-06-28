CorSport rivela: “Il 1 agosto Grosso sfiderà una big Mondiale in amichevole”

Sabato 1° agosto, a Klagenfurt, capitale della Carinzia (Austria), la squadra di Fabio Grosso sfiderà il Real Madrid in un’amichevole di prestigio

Redazione VN 28 giugno - 05:59

Per la Fiorentina sarà la partita dell’estate e del... ricordo. Sabato 1° agosto, a Klagenfurt, capitale della Carinzia (Austria), la squadra di Fabio Grosso sfiderà il Real Madrid in un’amichevole di prestigio. Se Brasile e Francia andranno avanti nel Mondiale le stelle madridiste Vinicius Junior e Kylian Mbappé saranno ancora in vacanza.

Real Madrid-Fiorentina — Già fuori dal Mondiale, ci saranno invece l’uruguayano Valverde e il turco Arda Güler. Non mancheranno altre attrazioni particolari, come la sfida di Mourinho contro i viola. Quando allenava la Roma, in campionato il bilancio di José con la Fiorentina si è chiuso in perfetta parità: due vittorie, due sconfitte, un pareggio.

Il ricordo — Sarà anche una gara dal ricordo dolceamaro: la Fiorentina, campione d’Italia nella stagione 1955-1956, è stata la prima squadra italiana a disputare la finale di Coppa dei Campioni nel ’57 a Madrid contro il Real di Alfredo Di Stefano, persa per un rigore che mezzo secolo dopo faceva ancora arrabbiare Giuliano Sarti e i suoi compagni. Altri tempi per i viola, gli stessi tempi per i madridisti... Lo scrive il Corriere dello Sport.